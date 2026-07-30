Dopo Vladepenas tocca a Joao Mario: per La Nazione sarà lui il prossimo colpo viola
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Quello di Victor Valdepenas, arrivato nella notte a Firenze, rappresenta il sesto acquisto della sessione estiva della Fiorentina. Il prossimo rinforzo, il settimo della campagna viola, dovrebbe essere invece Joao Mario: come riportato questa mattina da La Nazione, il club gigliato e la Juventus stanno continuando a lavorare per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione.
Resta poi da monitorare la situazione legata a Thorstvedt. La sensazione è che il centrocampista norvegese possa comunque diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, ma prima sarà necessario creare lo spazio giusto all’interno della rosa. In quest’ottica, Brescianini potrebbe essere il giocatore destinato a fare il percorso inverso e lasciare Firenze.
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