Prosegue l'attesa su Mastantuono e Soule: una cessione potrebbe finanziare le entrate

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L’attesa per gli esterni in casa Fiorentina prosegue. Del resto, quando si punta a giocatori di alto livello, serve anche la giusta pazienza. Il caso Mastantuono è emblematico: il talento argentino del Real Madrid piace a molti club e anche il River Plate avrebbe pensato a un possibile ritorno. Un’ipotesi dal forte valore emotivo per il giocatore, ma la Casa Blanca sembra intenzionata a vederlo crescere ancora in Europa.

La Fiorentina è consapevole delle difficoltà, ma per provare a inserirsi nella corsa serviranno anche i rapporti che Paratici può vantare con l’ambiente madrileno. Una missione complicata, ma non impossibile. Poi c’è Soulé, per il quale, nonostante alcune smentite, qualche contatto ci sarebbe stato. L’ostacolo principale resta però il prezzo del cartellino. E così si torna al punto di partenza: serve aspettare. Il tempo potrebbe aprire nuove possibilità, sbloccare situazioni oggi ferme oppure, grazie a qualche cessione, garantire alla Fiorentina le risorse necessarie per affondare il colpo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.