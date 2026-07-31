Real Madrid, i convocati per la sfida alla Fiorentina: non c'è Mastantuono

Real Madrid, i convocati per la sfida alla Fiorentina: non c'è MastantuonoFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
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di Redazione FV

Il Real Madrid ha da poco comunicato attraverso i propri profili social la lista dei giocatori convocati per la partita amichevole che la squadra di Josè Mourinho sosterrà domani alle ore 18 al Worsthersee Stadion di Klagenfurt in Austria contro la Fiorentina di Fabio Grosso. La novità più importante tra i blancos, che riguarda anche in chiave mercato i viola, è l'assenza dalla lista dei convocati di Franco Mastantuono, fantasista classe 2007 argentino seguito da Paratici e messo nel mirino per rinforzare il reparto degli esterni d'attacco. Potrebbe essere questa una scelta fatta dal club madrileno anche in chiave mercato.

Questo il post con la lista completa, in cui ovviamente spiccano le assenze di molti big del Real Madrid, da Mbappe fino ad arrivare ai vari Bellingham e Vinicius: