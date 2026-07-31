Dagli inviati Kean accelera e ritrova il sorriso: il Real Madrid nel mirino mentre il mercato resta sullo sfondo

vedi letture

Dopo due giorni di gestione l'attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo. Seduta ad altissima intensità, tanti gol e un'esultanza liberatoria

Le notizie più confortanti da Teddington sono arrivate sul fronte Moise Kean. Dopo due giorni di lavoro differenziato, necessari per gestire i carichi e consentirgli di recuperare al meglio, ieri il centravanti viola è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. E lo ha fatto senza risparmiarsi. La seduta è stata particolarmente intensa e il numero 20 ha risposto presente, mostrando brillantezza nelle esercitazioni e soprattutto una ritrovata confidenza con il gol. Più volte è riuscito a battere i portieri durante le partitelle e, dopo ogni rete, ha esultato con trasporto, quasi fosse una liberazione dopo le ultime giornate vissute seguendo un programma personalizzato.

Obiettivo Klagenfurt

I segnali, insomma, sono decisamente incoraggianti. Lo staff tecnico punta ad avere Kean nelle migliori condizioni possibili per l'appuntamento di domani a Klagenfurt, quando la Fiorentina sfiderà il Real Madrid nell'ultimo e più prestigioso test estivo prima dell'inizio della stagione ufficiale. Una gara che rappresenterà un banco di prova importante per tutta la squadra di Fabio Grosso e nella quale il contributo del centravanti potrebbe rivelarsi fondamentale, sia per mettere minuti nelle gambe sia per ritrovare definitivamente ritmo e fiducia.

Mercato sempre aperto

Sul campo Kean pensa soltanto a lavorare, ma fuori continuano a rincorrersi le indiscrezioni di mercato. Il Como resta la società che, al momento, appare più interessata all'attaccante, anche se sul tavolo della Fiorentina non sono ancora arrivate offerte formali. Il club viola aspetta di capire se dalle manifestazioni d'interesse si passerà ai fatti concreti prima di prendere qualsiasi decisione. Solo a quel punto, eventualmente, la dirigenza potrebbe iniziare a valutare le possibili alternative, con Mateo Pellegrino del Parma che continua a occupare una posizione di primo piano nella lista dei possibili sostituti.