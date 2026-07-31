Il calcio italiano è in lutto: a 66 anni è scomparsa la leggenda del Milan Franco Baresi
FirenzeViola.it
Dopo giorni di apprensione e indiscrezioni che si erano rincorse fin dalle scorse ore, è arrivata la conferma: la leggenda del Milan e della Nazionale italiana Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni.
Ad annunciarlo è stata la stessa società rossonera, attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali ufficiali. "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".
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