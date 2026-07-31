Mastantuono-Fiorentina, il Real Madrid apre al prestito in viola
Continua la ricerca dell’esterno offensivo da parte della Fiorentina e il Corriere dello Sport sottolinea come presto andrà regalato a Fabio Grosso l’elemento cardine per il suo 4-3-3. Ne servirà più di uno a dire il vero. Paratici prepara il grande colpo, il ds vuole portare a Firenze un giocatore di alto livello come fatto per i nuovi acquisti a centrocampo e in difesa.
Il nome di Franco Mastantuono andrebbe in questa direzione, pur rimanendo un obiettivo complesso. La novità è che il Real Madrid, nel caso in cui decidesse definitivamente di cederlo, sarebbe favorevole a darlo alla Fiorentina. Di certo non lo restituirebbe al River Plate nemmeno in prestito: la volontà dei blancos è di tenerlo in Europa. Sul classe 2007 si è informato anche il Milan, scrive il quotidiano.
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