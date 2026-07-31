Il retroscena di Fabrizio Romano: "Noa Lang è stato proposto alla Fiorentina"

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Nelle ultime settimane il profilo di Noa Lang è stato accostato più volte alla Fiorentina, ma al momento non sembrano esserci passi concreti verso una possibile operazione. A chiarire lo scenario è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sul futuro dell'esterno offensivo del Napoli e sui reali interessi del club viola.

«Si parla tanto ormai da settimane di Noa Lang e della Fiorentina. Oggi, almeno oggi, il mercato è imprevedibile, ma la Fiorentina deve ancora fare diverse cose, soprattutto sugli esterni, dove bisogna alzare il livello. Il nome di Lang è emerso diverse volte, ma oggi non mi risulta essere una priorità per la Fiorentina.»

Romano ha poi aggiunto un particolare significativo sull'origine delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. «Mi risulta che Noa Lang sia un nome che è stato proposto alla Fiorentina, ma non che sia stata la Fiorentina a cercarlo o che stia portando avanti questa operazione.» L'esperto di mercato, infine, ha sottolineato come da qui alla chiusura della sessione estiva gli scenari possano comunque cambiare, senza escludere possibili evoluzioni della vicenda.