Kean pronto a tornare ad allenarsi in gruppo: per La Nazione Moise ci sarà con il Real

Kean pronto a tornare ad allenarsi in gruppo: per La Nazione Moise ci sarà con il RealFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Moise Kean è rimasto a riposo nelle giornate di martedì e mercoledì nell’ambito di un percorso individuale studiato per consentirgli di ritrovare gradualmente la miglior condizione atletica. Ora l'attaccante della Fiorentina è atteso però nuovamente dal lavoro in gruppo insieme ai compagni.

L’obiettivo dello staff è chiaro: avere il numero 20 nelle migliori condizioni possibili per affrontare il Real Madrid nella sfida amichevole di lusso in programma per sabato alle ore 18 in Austria, a Klagenfurt. Per la squadra di Fabio Grosso questo sarà l'ultimo banco di prova di livello internazionale prima del rientro definitivo in Italia.