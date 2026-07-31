Calciomercato L'affare Mastantuono entra nella fase calda: ora la decisione spetta al giocatore

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Mastantuono e una mancata convocazione da parte di Mourinho nel segno del mercato: la Fiorentina ci prova ma deve decidere il giocatore

Si intensificano le voci intorno al nome di Franco Mastantuono, soprattutto dopo la mancata convocazione da parte di José Mourinho per la partita amichevole di domani tra il Real Madrid e la Fiorentina. Il fantasista argentino è da giorni accostato ai viola e, nonostante una primissima timida smentita arrivata dalle parti di Bagno a Ripoli, successivamente è stata confermato anche da ambienti vicino al ds Paratici un interessamento che potrebbe tradursi in una vera e propria trattativa.

Niente convocazione a causa del mercato

Dalla Spagna hanno anche già confermato che non si tratta un'assenza legate alle condizioni atletiche. Il mercato ha condizionato le scelte dello Special One che lo ha lasciato fuori per motivi di mercato che, come detto, coinvolgono anche la Fiorentina. Ovviamente ci sono anche altri club sulle sue tracce, soprattutto il Benfica, ma anche la Roma e altre società in Europa. Mentre il classe 2007 non tornerà al River Plate che aveva provato a chiamare i Blancos per riportarlo in Argentina. Il Real vuole 'misurarlo' in uno dei top campionati europei, così da poterlo seguire da vicino verificandone le qualità nel nostro calcio.

Un nuovo affare alla Nico Paz?

Le ultime notizie parlano di un Real pronto anche a inserire un eventuale diritto di riscatto per il giocatore, replicando magari l'affare che ha portato Nico Paz al Como. Gli spagnoli vogliono mantenere un controllo economico ma anche calcistico, cosa che potrebbe essere fatta anche con il diritto di recompra. La sensazione è che fondamentalmente non ci siano preclusioni verso la Fiorentina che, con questo tipo di formula si muoverebbe ancor più volentieri. Adesso resta l'ostacolo legato alla volontà del calciatore, che ancora non ha sciolto le riserve sulla direzione che vorrebbe dare alla propria carriera. La sensazione è che Paratici abbia comunque tessuto bene la propria tela, resta da capire se riuscirà poi a raccogliere i frutti del proprio lavoro o se alla fine, l'argentino dovesse decidere di scegliere un'altra strada per confermarsi anche in Europa dopo l'esplosione sudamericana.