Dopo Moreno c'è Sohm: Venezia pronto a chiudere per un altro esubero viola

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La Fiorentina sta lavorando a un’altra uscita: il Corriere dello Sport fa il punto anche su un altro calciatore viola, si tratta di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero ha trascorso gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Bologna, che però non lo ha riscattato. E ora è vicino al Venezia. I lagunari hanno appena concluso l’operazione Matias Moreno con il club viola, ma sono sono pronti a prelevare anche il classe 2001 in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro.

Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo. Il club dei Commisso si libererebbe, così, di un ingaggio da 1,3 milioni di euro, al netto dei bonus. Ci siamo quasi, scrive il Corriere.