Abbonamenti viola, sale la febbre tra i tifosi della Fiorentina: superata quota 12 mila
La Fiorentina si appresta ad affrontare la terza amichevole della propria tournée estiva, dopo la tappa in Inghilterra e le sfide contro il QPR e il Watford. I viola infatti domani giocheranno alle ore 18 al Worsthersee Stadion di Klagenfurt contro il Real Madrid di Josè Mourinho, prima poi di fare ritrono in Italia.
Cresce l'attesa per il tifo viola
Si avvicinerà poi sempre di più l'avvio ufficiale della nuova stagione viola, che inizierà lunedì 24 agosto con la prima gara di campionato allo Stadio Olimpico contro la Roma di Gasperini, mentre l'esordio al Franchi sarà per il giorno del centenario, il 29 agosto contro il Frosinone. In tal senso cresce sempre di più l'attesa nel popolo viola per vedere la Fiorentina targata Fabio Grosso all'opera, con un mercato che ha riacceso gli entusiasmi, come testimoniato dalla quota di 12 mila abbonati già superata.
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