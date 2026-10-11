La moviola di Genoa-Fiorentina, 6 a Maresca. Niente rigore su Fagioli

Il Corriere dello Sport - Stadio assegna il 6 in pagella all'arbitro di Genoa-Fiorentina Maresca. Niente mezzi contatti, come prevede la linea decisa da inizio stagione, anche se non manca qualche sbavatura. Da sottolineare la gestione nei momenti di nervosismo, otto le ammonizioni totali. Giusta la decisione per il giallo su Ranieri, anche se il difensore della Fiorentina rischia parecchio: sull'intervento il piede era alto, è stata determinante la dinamica. L'arbitro grazia inizialmente Vitinha per una spallata su Mastantuono (era da giallo), qualche minuto più tardi il portoghese viene comunque ammonito.

Al 19' la Fiorentina ha accorciato le distanze con Gnonto, ma la rete è stata annullata per una precedente posizione irregolare di Beto. Al 3' del secondo tempo Fagioli s'inserisce nell'area del Genoa e va a contatto con Junior Messias, il centrocampista viola si lascia cadere, non c'è nulla: Maresca è ben posizionato e prende la scelta corretta.

A dieci minuti dal termine viene assegnata una punizione alla Fiorentina sulla corsia sinistra, Fagioli batte velocemente, ma l'arbitro interrompe tutto perché erano in corso dei cambi: il centrocampista viola calcia in porta e segna, ma tutto era già fermo.