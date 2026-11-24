Caroppo: "Hanno giocato Oulai e Gonçalves, i risultati sono gli stessi"

Luigi Caroppo, giornalista, ha commentato su La Nazione il 3-0 subito dalla Fiorentina ieri a Monza: "A un punto dalla zona retrocessione, 28 gol subiti in 12 match, attacco sterile e prevedibile, in mezzo al campo talenti che giocano per conto proprio o giocatori incapaci di incidere. [...] Fiorentina nel pieno caos, senza gioco e un leader, tenuta fisica sempre inferiore agli avversari, niente strategie per contenere i rivali di turno: quella che doveva essere la partita della ripartenza, la prima di un ciclo di scontri abbordabili, è diventata un incubo cresciuto minuto dopo minuto quando la Fiorentina ha iniziato ad arretrare. Hanno giocato Oulai e Goncalves come la piazza voleva, i risultati sono gli stessi, forse peggio. Vuol dire che il problema è grave e profondo.

Ndour colleziona prestazioni insufficienti e continua a giocare titolare. Varela per segnare il secondo gol fa mezzo campo per andare a prendere l'assist di Pessina senza che nessuno lo contrasti: incredibile per una squadra che doveva già recuperare lo 0-1. È notte fonda. E l’Udinese fa paura".