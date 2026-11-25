Il retroscena di Sportitalia: prima di Vanoli la Fiorentina aveva chiamato Tudor
Le parole di Paolo Vanoli sull’umiltà mancata alla Fiorentina nella trasferta di Monza rischiano di diventare un boomerang per lo stesso allenatore. Lo leggiamo su alfredo.pedulla.com, il blog del giornalista di Sportitalia. Il rendimento dei viola continua a essere estremamente negativo: nelle nove partite sotto la sua guida sono arrivati appena nove punti, con una media di uno a incontro, accompagnati da prestazioni spesso molto deludenti. La società aveva scelto di affidargli nuovamente la panchina dopo il fallimentare avvio della gestione Grosso, fermatasi a zero punti in tre gare.
Una decisione arrivata dopo aver valutato anche altre possibilità: tra queste, secondo quanto emerso al netto delle successive smentite, si legge, ci sarebbe stato Igor Tudor, con cui sarebbe stata avviata una trattativa sulla base di un accordo biennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Alla fine la scelta è ricaduta senza esitazioni su Vanoli, che finora non è però riuscito a giustificare la fiducia ricevuta. Il tempo a disposizione non è ancora esaurito, ma il margine si sta riducendo. La trasferta di domenica alle 12.30 sul campo dell’Udinese rappresenta già un appuntamento da non fallire.
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