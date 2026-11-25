Corriere Fiorentino: "Quattro gare decisive per il futuro di Paolo Vanoli"
Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina resta legato ai risultati delle prossime settimane. Al momento la società continua a sostenere il tecnico, senza mettere in discussione la sua posizione, ma il passo falso di Monza ha inevitabilmente aumentato le perplessità sul percorso intrapreso. A preoccupare, oltre alla sconfitta, sono soprattutto i problemi che la squadra continua a manifestare sul piano del gioco e dell'equilibrio.
Come riporta il Corriere Fiorentino, saranno in particolare le prossime quattro sfide con Udinese, Cagliari, Parma e Bologna a incidere sul destino dell'allenatore. Un calendario che mette subito davanti ai viola un appuntamento particolarmente delicato: la trasferta di domenica in Friuli, che potrebbe rappresentare un passaggio cruciale della stagione.
La situazione di classifica, del resto, non consente più di concentrarsi esclusivamente sulla ricerca di un'identità di gioco. Lo stesso Vanoli sembra aver ormai messo da parte ogni riferimento a una stagione di passaggio, concentrando tutte le energie sulla necessità di raggiungere la salvezza: «Ora c'è solo da fare 40 punti in fretta». Le prossime settimane saranno quindi determinanti, sia per il cammino della Fiorentina sia per la permanenza del tecnico, chiamato a trovare risultati e maggiore solidità nella propria squadra.
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