La Nazione si interroga: "E se Vanoli saltasse? Una sola ipotesi percorribile per sostituirlo"
In casa Fiorentina, almeno per il momento, la linea resta quella della continuità. Paolo Vanoli conserva la fiducia della società, ma il margine a disposizione non è infinito e un'altra battuta d'arresto a Udine potrebbe riaprire inevitabilmente le valutazioni sul futuro della panchina. Lo scrive la Nazione, che si sofferma anche sulle possibili alternative, evidenziando le difficoltà nel trovare un eventuale successore.
Udine crocevia della stagione, sottolinea il quotidiano: e se anche la Fiorentina non lo sta facendo, uno screening su chi potrebbe essere (di nuovo) l'uomo giusto per la panchina, porta a un risultato non proprio incoraggiante. Accanto infatti alla più classica delle soluzioni interne (l'allenatore della squadra Primavera e quindi nel caso specifico, Aurelio Andreazzoli), nomi 'liberi portano nella direzione di candidati o dal prezzo impossibile, o da caratteristiche lontano dal Paratici-pensiero. In altre parole un altro guaio dalla soluzione (quasi) impossibile.
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