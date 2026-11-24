Difesa horror, mai così male dopo 12 giornate. L'anno scorso meglio

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola sottolinea che la Fiorentina è la seconda peggior difesa della Serie A per media gol subiti, con 2,33 reti a partita. Peggio ha fatto soltanto il Sassuolo (2,58). Il dato viola peggiora in trasferta, dove la squadra incassa mediamente 2,50 gol, contro i 2,17 del Franchi. Una fragilità evidente, confermata anche dal confronto con le squadre che seguono in classifica, come Udinese, Venezia e Parma, tutte più solide difensivamente. Un problema che costringe spesso la Viola a segnare almeno tre o quattro gol per riuscire a vincere: non a caso, gli unici due successi stagionali sono arrivati entrambi per 4-2 contro Venezia e Sassuolo.

Il confronto con la storia

Il paragone con la scorsa stagione è impietoso: dopo dodici giornate la Fiorentina aveva subito 19 gol, nove in meno rispetto agli attuali 28. Si tratta inoltre della peggior partenza difensiva nella storia viola, davanti anche alle squadre del 1937-1938 (26 reti incassate) e del 2001-2002 (24). Un record negativo che fotografa le difficoltà della squadra di Vanoli e aumenta la delusione di una tifoseria sempre più preoccupata.