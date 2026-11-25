Anche Ndour adesso non è intoccabile. A Udine nuova chance per Fagioli?

Il rendimento della mediana viola e le scelte di Paolo Vanoli sono al centro dell'analisi de La Nazione, che si concentra soprattutto su due situazioni differenti: quelle di Cher Ndour e Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2004 continua a essere una presenza costante nell'undici dell'allenatore, ma le sue prestazioni sono in evidente flessione. Per l'ex Juventus, invece, potrebbe essere arrivato il momento di ritrovare spazio e tornare a partire dal primo minuto.

Ndour ha ormai oltrepassato quota mille minuti in campionato, a conferma della fiducia ricevuta finora da Vanoli. Le sue qualità fisiche e il contributo nel recupero dei palloni avevano garantito equilibrio alla squadra, ma nelle ultime uscite sono emersi diversi segnali di difficoltà. Un calo legato probabilmente anche alla stanchezza, ad alcune imprecisioni tecniche e a qualche acciacco fisico, senza però che questo abbia modificato il suo ruolo nelle gerarchie.

Sul fronte opposto c'è Fagioli, che negli ultimi tempi ha perso posizioni nelle rotazioni. Il suo rendimento altalenante e la difficoltà nel ritrovare la condizione migliore hanno favorito il suo progressivo arretramento nelle scelte, ma La Nazione ritiene che l'esclusione possa essere stata forse troppo affrettata. Le sue doti tecniche, la capacità di costruire gioco e di gestire i tempi della manovra potrebbero infatti tornare particolarmente utili a una Fiorentina che ha bisogno di ritrovare qualità e personalità in mezzo al campo. Per Vanoli si apre quindi una riflessione sulle gerarchie: insistere su Ndour nonostante il momento poco brillante potrebbe non essere più la soluzione ideale, mentre Fagioli rappresenta un'alternativa da rivalutare e un giocatore che attende l'occasione giusta per rilanciarsi.