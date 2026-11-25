La Nazione rivela: "Nel post-partita di Monza De Gea ha parlato ai compagni"

La Nazione si sofferma sulla decisione della Fiorentina di andare in ritiro al Viola Park dopo il pesante 3-0 incassato a Monza. La squadra resterà nel centro sportivo almeno fino a sabato sera, quando partirà per Udine. Il quotidiano evidenzia però il paradosso di una scelta che porterà i giocatori a trascorrere le proprie giornate nello stesso ambiente che frequentano abitualmente, tra allenamenti e comodità. Il dubbio è quanto questa soluzione possa davvero incidere sulle abitudini del gruppo. Viene ricordata anche una riflessione di Aurelio Andreazzoli, che in estate aveva sottolineato come «stare troppo bene a volte non è il viatico migliore per fare quello scalino». Adesso la Fiorentina dovrà soprattutto ritrovare compattezza e imparare a convivere con le difficoltà di una stagione in cui la priorità è la salvezza.

Un aspetto positivo, secondo il quotidiano, potrebbe essere rappresentato dall'unità dello spogliatoio, che avrebbe accolto senza proteste la decisione della società. Dopo la sconfitta di Monza c'è stato un confronto schietto tra squadra e allenatore, seguito dalla dura presa di posizione del capitano De Gea nei confronti dei compagni, in linea con i concetti espressi da Vanoli. Intanto, ieri mattina il gruppo ha svolto una seduta di scarico, mentre Viery si è sottoposto a terapie dopo l'infortunio rimediato lunedì e oggi effettuerà gli esami. La Nazione non esclude infine che, in caso di risultato deludente a Udine, il ritiro possa proseguire a oltranza, come già accaduto nella passata stagione. La prima verifica arriverà domenica in Friuli.