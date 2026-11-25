FirenzeViola Fiorentina Primavera oggi in Georgia: alle 15 la sfida di Youth League contro la Dinamo Tbilisi

Dopo aver superato i bulgari del Septemvri Sofia con un complessivo 8-0, la Fiorentina Primavera si prepara a un nuovo appuntamento europeo. I ragazzi di Aurelio Andreazzoli scenderanno in campo oggi alle 16 (ora italiana) al Boris Paichadze National Stadium di Tbilisi, dove affronteranno la Dinamo nella gara d'andata del terzo turno di Youth League. I viola, reduci dal successo in campionato contro il Monza, hanno raggiunto la Georgia lunedì con un volo charter partito da Firenze e nel pomeriggio di ieri hanno svolto l'ultimo allenamento direttamente sul campo che ospiterà la partita. Andreazzoli dovrà fare a meno di due pedine importanti come Federico Croci e Robert Corduneanu, entrambi ancora impegnati in Qatar per il Mondiale Under 17.

Di fronte ci sarà una squadra che ha già dimostrato di poter sorprendere: la Dinamo Tbilisi ha infatti eliminato il Copenaghen dopo aver vinto 3-0 in casa e aver perso con lo stesso risultato in trasferta, riuscendo poi a conquistare la qualificazione ai calci di rigore. Tra i giocatori da tenere d'occhio c'è soprattutto Tornike Kvaratskhelia, classe 2010 e fratello minore di Khvicha, protagonista con una doppietta nella gara d'andata contro i danesi. Per lui, nelle quattro partite europee disputate finora, anche due assist all'attivo. La sfida sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della Fiorentina. Il confronto si completerà il prossimo 9 dicembre, alle ore 15, con la gara di ritorno in programma al Viola Park: in palio un posto nei sedicesimi di finale.