Marchini: "Non c'è concretezza. E il rigore fa riapparire i fantasmi"
Il giornalista, Giampaolo Marchini, ha proposto su La Nazione la sua lettura tattica del 3-0 rifilato dal Monza alla Fiorentina: "Vanoli sceglie l'assetto con due interdittori davanti alla linea difensiva dove Viery trova una maglia da titolare, spostando Ranieri in panchina. [...] Per i primi 25 minuti la Fiorentina si riversa nella metà campo avversaria, pressando alto, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni costruite. I viola non riescono a dare ampiezza al gioco, arrivando spesso in ritardo nel passaggio da attacco a difesa, quando il pallone deve essere riconquistato.
Il rigore fa apparire di colpo tutti i fantasmi che sembravano alle spalle. La squadra arretra e soprattutto smette di essere aggressiva, lasciando che i centrocampisti avversari prendano campo col pressing verticale, andando in transizione e togliendo idee e ossigeno ai viola. Le temute verticalizzazioni del Monza nella ripresa mettono a nudo le difficoltà della Fiorentina che annaspa e si perde come squadra, cercando solo soluzioni individuali".
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