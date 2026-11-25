Il Corriere dello Sport bacchetta Mastantuono: "Sta diventando leggibile per i difensori avversari"
La Fiorentina fatica a trovare soluzioni efficaci negli ultimi metri e il problema, secondo il Corriere dello Sport, non riguarda esclusivamente le scelte di formazione. A mancare è soprattutto una manovra offensiva organizzata, che non dipenda soltanto dalle giocate dei singoli. In questo momento gran parte delle iniziative passa dai piedi di Franco Mastantuono, mentre resta poco valorizzato il potenziale di Mateo Pellegrino.
L'argentino ex River rappresenta ormai il principale riferimento creativo della squadra, ma i suoi movimenti stanno diventando facilmente leggibili dalle difese avversarie. Il classe 2007 tende infatti a partire sempre dalla stessa posizione per rientrare sul sinistro e cercare la conclusione. Quando questo tipo di giocata viene neutralizzato, però, la Fiorentina non riesce a proporre alternative altrettanto efficaci. Per il talento di Azul diventa quindi importante arricchire il proprio bagaglio tecnico e imparare a variare le soluzioni. Una possibile alternativa potrebbe essere anche un cambio di posizione con Njie, spostandosi sulla corsia sinistra per sfruttare il mancino e cercare cross verso il centro dell'area.
Resta poi da risolvere la questione legata a Pellegrino. Il centravanti viene cercato prevalentemente con i palloni lunghi di De Gea, con il compito di fare da sponda, difendere il possesso e consentire ai compagni di guadagnare campo. Un utilizzo che, tuttavia, non permette di sfruttare pienamente le sue qualità nel gioco aereo. Per valorizzare un attaccante con queste caratteristiche servirebbero infatti maggiori rifornimenti dalle corsie esterne e un numero superiore di cross, soluzioni che finora sono mancate nella manovra viola.
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