Mastantuono torna con una carica in più. Corriere dello Sport: "Adesso Masta"

Franco Mastantuono è pronto a rimettersi a disposizione della Fiorentina dopo gli impegni con la Nazionale argentina. Il talento classe 2007 rientra in Italia con entusiasmo e motivazioni ulteriormente rafforzate dall'esperienza vissuta con l'Albiceleste, dove continua a ritagliarsi spazio tra i giovani più promettenti.

Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha speso parole importanti per il giovane viola, sottolineando la necessità di accompagnarne la crescita senza caricarlo di eccessive responsabilità. Il ct ha richiamato anche l'esempio di Lionel Messi, ribadendo quanto sia fondamentale mettere il talento individuale al servizio della squadra. Mastantuono, dal canto suo, ha ribadito tutto il proprio orgoglio per la maglia argentina e la volontà di continuare a migliorare. Le indicazioni ricevute da Scaloni e il confronto con Messi rappresentano ulteriori stimoli per il suo percorso di maturazione.