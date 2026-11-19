Fiorentina, tabù sosta da sfatare: a Monza Vanoli cerca una ripartenza diversa

La Fiorentina vuole invertire una tendenza che negli ultimi anni ha spesso condizionato il suo rendimento: le difficoltà alla ripresa del campionato dopo le soste. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, i viola hanno frequentemente faticato a ritrovare ritmo e risultati dopo le pause per gli impegni delle Nazionali. L'eccezione più significativa è rappresentata dalla stagione 2024-25, quando la squadra allenata da Raffaele Palladino riuscì a vincere tutte e tre le partite successive alle ultime interruzioni del campionato. Ben diverso il rendimento durante il triennio di Vincenzo Italiano, caratterizzato da diverse sconfitte al rientro dalle soste.

Le difficoltà sono proseguite anche con Stefano Pioli e, successivamente, con Paolo Vanoli, che ha alternato risultati positivi a ripartenze complicate. L'ultimo precedente è particolarmente significativo: dopo la lunga pausa tra settembre e ottobre, la Fiorentina è stata sconfitta 2-1 dal Genoa a Marassi, vanificando le aspettative create dai quattro punti conquistati nelle due gare precedenti. In quell'occasione Vanoli provò anche a schierare insieme Oulai e Fagioli, esperimento durato soltanto un tempo e mai più riproposto.