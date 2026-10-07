Monelli sul gol di Ndour: "Lui è stato più bravo di me. Vi racconto"

Nel 1987 l’ex attaccante della Fiorentina, Paolo Monelli, segnò un gol bellissimo da circa 60 metri contro il Napoli. Queste le sue parole a La Nazione sulla rete altrettanto spettacolare siglata da Cher Ndour con l’Italia U21: “Lui è stato più bravo, perché la sua rete è arrivata da una distanza maggiore. Sono in ogni caso felice che i tifosi si ricordino di quella partita. Vidi il portiere che era lontano dai pali. Eravamo in vantaggio e mancava poco alla fine (era l’89’, ndr). Mi arrivò la palla da Carobbi e, in un centesimo di secondo, pensai: proviamo. E il tiro andò dentro. A quel tempo i palloni erano fabbricati con materiale diverso: non riuscivi a calciare come adesso”.

Cosa passa nella testa di un giocatore prima di calciare da certe distanze?

“A comandare non è la tecnica ma l’istinto: non hai tempo di pensare. È l’adrenalina che ti fa agire. Devo dire che un flash, vedendo la rete di Ndour, l’ho avuto anch’io e con la mente sono tornato al 1987”.