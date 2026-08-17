Milan, situazione Leao: lui spera nella Premier, unica offerta dal Galatasaray

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Tuttosport fa il punto sulla situazione di Rafael Leao al Milan. L'esterno offensivo confida ancora che si palesi qualche squadra inglese, ma al momento l'unica vera opzione è il Galatasaray, arrivato a offrire al Milan 30 milioni più bonus. Cardinale è pronto a scendere da 60 a 45 milioni, ma vuole che la proposta sia a titolo definitivo. I turchi, che non sono riusciti a prendere Martinelli, stanno per acquistare il 21enne trequartista russo Batrakov dalla Lokomotiv, ma in settimana potrebbero tornare alla carica, anche se difficilmente supereranno i 40 milioni.