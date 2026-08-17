Atta e Joao Mario restano da valutare: le ultime sui due acciaccati

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Dopo la convincente vittoria per 4-1 contro il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, Fabio Grosso ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra. I viola torneranno ad allenarsi domani, quando inizierà ufficialmente la preparazione in vista del debutto in campionato contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Non tutti i giocatori osserveranno lo stesso programma. Gli elementi che hanno accusato qualche problema fisico durante la partita contro il Benevento torneranno infatti al lavoro già oggi per smaltire gli acciacchi.

Tra questi ci sono soprattutto Arthur Atta e Joao Mario, entrambi usciti anzitempo dalla sfida del Franchi. Le loro condizioni saranno valutate con attenzione dallo staff medico e atletico viola nei prossimi giorni, anche se al momento non sembrano esserci particolari motivi di preoccupazione. La ripresa degli allenamenti permetterà dunque di avere un quadro più preciso della situazione. L'obiettivo della Fiorentina è arrivare all'Olimpico con tutti gli uomini a disposizione e iniziare il campionato nel migliore dei modi.