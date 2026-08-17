Valdepenas, che impatto. La Gazzetta: "Il tesoro di Grosso. Sarà titolare"

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Victor Valdepenas è arrivato a Firenze senza i riflettori riservati a Franco Mastantuono, ma ha impiegato pochissimo per conquistare attenzione e consensi. Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, il classe 2006 ha convinto anche al debutto ufficiale, partendo titolare nel 4-1 contro il Benevento in Coppa Italia e dimostrando di poter essere subito una certezza sulla fascia sinistra. Fisico, personalità, velocità e duttilità tattica sono le principali caratteristiche del giovane spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e individuato da Fabio Paratici nel Castilla. Nonostante i soli 19 anni e il primo trasferimento all'estero, Valdepenas ha mostrato grande sicurezza, senza accusare particolari difficoltà di ambientamento.

La sua prestazione contro il Benevento ha confermato quanto già visto in allenamento, dove il terzino sta impressionando per carattere e intensità. Inizialmente avrebbe dovuto rappresentare una seconda scelta, con la Fiorentina che pensava di concedergli tempo per adattarsi. Le prime risposte, però, hanno cambiato i piani: l'acquisto di un altro terzino sinistro non è più considerato prioritario. Valdepenas offre infatti garanzie per essere titolare fin da subito. E, considerando la probabile partenza di Niccolò Fortini, anche Joao Mario e Alex Jimenez possono eventualmente essere adattati sulla corsia mancina.