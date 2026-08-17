Domani la conferenza stampa di Joao Mario al Viola Park: l'orario

Domani la conferenza stampa di Joao Mario al Viola Park: l'orarioFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di Joao Mario. Il terzino portoghese, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, risponderà alle domande dei giornalisti nel WindTre Media Center. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina informa che domani, martedì 18 agosto, alle ore 15:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Joao Mario". 