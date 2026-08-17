Domani la conferenza stampa di Joao Mario al Viola Park: l'orario
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Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di Joao Mario. Il terzino portoghese, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, risponderà alle domande dei giornalisti nel WindTre Media Center. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina informa che domani, martedì 18 agosto, alle ore 15:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Joao Mario".
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È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantitàdi Mario Tenerani
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Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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