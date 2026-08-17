FirenzeViola Quel che resta del mercato

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Comincia la settimana che accompagnerà la Fiorentina all'esordio in campionato, ma anche l'ultima parte di un mercato in cui i viola sono annunciati ancora protagonisti. Sia in entrata che in uscita.

La settimana del campionato, l'ultimo scampolo di preparazione prima che a intervallare gli allenamenti ci siano le partite ufficiali, ma pure il primo tempo di un'ultima fase del mercato destinata a entrare nel vivo soprattutto a ridosso della fine del mese, quando più di un affare può essere chiuso con ben altri tempi rispetto a quelli attuali.

Come arrivano i viola alla fase finale del mercato

I viola ci arrivano con operazioni in uscita da avviare, dubbi da sciogliere e una priorità da soddisfare, quella relativa alle corsie esterne. A circa due settimane dal gran finale del mercato Paratici deve innanzi tutto accelerare sul fronte degli esuberi, a cominciare da Nzola o Sottil per arrivare a Barak, ma anche capire quali e quante pedine potrebbero tornare utili nelle ultime trattative.

Thorstvedt in stand-by

Sotto questo profilo un nome più di altri resta in sospeso, quello di Thorstvedt, in attesa di capire e se ancora con il Sassuolo è possibile parlare di scambi. Il futuro del norvegese, almeno per gli emiliani, è un capitolo da affrontare con la consapevolezza di un contratto in scadenza, ma intando da Firenze non è arrivata l'accelerata decisiva, segno che ancora molto dovrà essere deciso e che al Viola Park non si disdegnano alternative. Di certo,a proposito di accordi in scadenza, sia per Dodò che per Fortini è lecito attendersi novità, anche per non ritrovarsi con l'acqua alla gola a ridosso del gong finale.

Incognite Kean e Fagioli

E poi ci sono le grandi incognite, quelle legate ai destini di elementi di Kean e Fagioli che possono fare la differenza anche nel bilancio. Se per l'attaccante gli occhi dovranno restare incollati sulle mosse del Como per il centrocampista tutto è in evoluzione, ferma restando una posizione che resta in bilico per l'abbondanza della linea mediana (dove per inciso anche Fabbian è un possibile partente) e pure per l'alternanza già battezzata da Grosso tra le giocate di Oulai e quelle del regista piacentino arrivato in viola dopo l'esperienza alla Juve.