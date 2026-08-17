Grosso pensa ancora al 4-3-3. E Paratici guarda in Premier per l'esterno

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Il progetto Fiorentina non è ancora ultimato. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio stamani, segnalando come nonostante i 99 milioni già spesi sul mercato in questa sessione, manchi ancora qualcosa per completare la rosa (e lo ha detto anche Grosso nel post partita di Coppa Italia). Nello specifico tre giocatori: un esterno offensivo, un centrocampista di sostanza e un esterno difensivo alternativo a Valdepenas.

Perché l'idea di Grosso sarebbe arrivare a un 4-3-3 in cui Mastantuono fa il Berardi della sua precedente esperienza a Sassuolo, mister x farà il Laurienté. Paratici ha dato la precedenza ad altri e adesso tiene tutto ben nascosto tipo bunker, ma una cosa è sicura: il direttore sportivo piacentino guarda soprattutto in Premier League per trovare chi cerca e soddisfi le esigenze di Grosso.