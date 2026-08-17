Gudmundsson, da partente a risorsa: l'islandese può restare a Firenze

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A inizio giugno Albert Gudmundsson sembrava destinato a lasciare la Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Oggi, invece, lo scenario è cambiato e la permanenza dell'islandese in viola appare decisamente più probabile. Sono diversi i fattori che hanno modificato le prospettive, dalla mancanza di offerte concrete alla fiducia ritrovata, passando per la stima mostrata nei suoi confronti da Fabio Grosso.

In attesa dell'arrivo dell'esterno offensivo, o eventualmente di due giocatori in quella posizione, che permettano alla Fiorentina di tornare al progetto iniziale del 4-3-3, il tecnico ha scelto di affidarsi al 4-3-2-1. Un sistema che prevede due trequartisti alle spalle della punta e nel quale Gudmundsson può esprimersi al meglio. L'islandese è infatti uno dei giocatori più adatti a occupare quella posizione e le sue prestazioni hanno contribuito a rafforzare la considerazione di Grosso nei suoi confronti.

Poi c'è il mercato, con un dato particolarmente significativo: le offerte non sono arrivate. La Fiorentina ha sempre fissato una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma soprattutto in Italia i club interessati hanno preferito non affondare il colpo davanti a una richiesta di questo tipo. Qualche sondaggio era arrivato dall'Inghilterra, con Bournemouth e Aston Villa, mentre in Francia si era registrato un timido interesse del Marsiglia. Nessuno, però, ha trasformato l'interesse in una proposta concreta. Anche l'ingaggio, vicino ai 2,2 milioni di euro netti a stagione, rappresenta un elemento da considerare. Così, tra mercato fermo e fiducia di Grosso, Gudmundsson potrebbe essere destinato a rimanere a Firenze e diventare una pedina importante della nuova Fiorentina.