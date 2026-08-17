FirenzeViola Come un Mastan...tuono. Ha già conquistato tutti, ma Grosso predica pazienza

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Le ultime su Mastantuono, tra il programma specifico di Grosso e del suo staff e l'amore dei tifosi della Fiorentina che cresce ogni giorno

Come spesso accade nella vita e nel calcio, sarà fondamentale avere pazienza anche sul fronte Franco Mastantuono. La stella argentina arrivata alla Fiorentina in prestito secco dal Real Madrid per rilanciarsi dopo una stagione sottotono in maglia Blancos, avrà bisogno di tempo per poter arrivare ad essere al 100%. Grosso lo ha fatto capire in pubblico ma soprattutto in privato, nelle riunioni al Viola Park con il proprio staff. Ci sarà tempo per ammirare il suo talento e per questo è stata stilata una tabella specifica per averlo al meglio al più presto.

Quanto tempo avrà bisogno Mastantuono

Sbarcato a Peretola 11 giorni fa, ha meno di 10 allenamenti con la squadra nelle gambe, per questo la parola d'ordine resta "pazienza". Perché anche se si è allenato tutta l'estate con il Real Madrid di Mourinho, Mastantuono avrà bisogno di qualche settimana per essere al top. La volontà di Grosso e del suo staff è di prevedere un percorso specifico per poi averlo al meglio quando le cose si faranno serie, indicativamente dopo la prima pausa per le nazionali che inizierà il 21 settembre e finirà il 6 ottobre. Perciò è probabile che anche a Roma possa non partire dall'inizio con Gudmundsson e Atta che hanno lavorato insieme tutta l'estate e per questo danno più affidabilità all'allenatore gigliato che è molto preoccupato di non dare equilibrio alla sua squadra.

Intanto ha già conquistato tutti, dentro e fuori dal campo

Il percorso per portare Mastantuono ad essere al meglio fisicamente e psicologicamente non prescinde dal fatto che a Firenze è già diventato una star. Al Viola Park sono state apprezzate le sue qualità tecniche, per quanto riguarda il pubblico, le sue immagini in spiaggia a Forte dei Marmi a Ferragosto hanno fatto fare gli occhi a cuoricino a tutti i tifosi viola e non solo. Vedere un calciatore approcciare la sua nuova avventura senza nascondersi e anzi, godendosi un po' del grande affetto che sta ricevendo fin dal suo arrivo, ha sciolto anche il cuore dei tifosi più freddi. Con la speranza che un gol in campionato possa far definitivamente innamorare Firenze: "Come un (Mastan)tuono", per citare una canzone recente di grande successo.