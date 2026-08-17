Il capolinea della nuova tramvia sarà intitolato a Rocco Commisso

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Tra i nomi delle fermate della nuova linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli ci sarà anche l’omaggio a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso lo scorso gennaio. Lo ha rivelato ieri lo stesso sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, che a proposito del capolinea ha spiegato: "La fermata si chiamerà Bagno a Ripoli-Viola Park e sarà dedicata a Rocco Commisso. Ne parlammo insieme proprio l'ultima volta che ci siamo visti. Era una promessa fatta a Rocco, considerato l'anno del centenario e l'investimento del Viola Park".

A Commisso dunque viene dedicato il capolinea proprio accanto al centro sportivo di Bagno a Ripoli, il gioiello che Rocco ha lasciato in eredità alla Fiorentina. La linea 3.2.1, spiega il quotidiano, entrerà in funzione quando saranno finiti i lavori di rinforzo al ponte da Verrazzano – 7 mesi a partire da settembre, secondo le stime di Palazzo Vecchio – e aprirà 17 fermate. I 7 chilometri di tracciato partono dalla nuova fermata che si chiamerà Libertà-Mario Primicerio, in ricordo dell’ex sindaco esempio di civismo, scomparso il 30 maggio 2025, e arriveranno alla fermata dedicata a Commisso.

