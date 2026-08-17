Qui Roma, ultime su Pisilli, Pellegrini e Wesley: tutti e 3 out con la Fiorentina?

vedi letture

A Trigoria prosegue il lavoro per alcuni calciatori della Roma alle prese con problemi fisici ad una settimana dall'esordio in campionato contro la Fiorentina. Tra questi ci sono Niccolò Pisilli, Lorenzo Pellegrini e Wesley, che stanno portando avanti i rispettivi programmi di recupero in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Il Corriere dello Sport sottolinea come Pisilli sia fermo dalla fine di luglio a causa di una lesione muscolare al soleo, ma il percorso di recupero sta entrando nella fase conclusiva. Il classe 2004 è atteso nuovamente in gruppo nella giornata di mercoledì e dovrebbe riuscire a recuperare almeno per la panchina in occasione della sfida contro la Fiorentina. Più difficile, invece, immaginare un suo impiego dal primo minuto, considerando il lungo periodo trascorso lontano dal lavoro con i compagni.

Tempi più lunghi per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non sarà a disposizione contro la Fiorentina e dovrebbe saltare anche la successiva trasferta contro il Lecce. Nessuna particolare preoccupazione, infine, per Wesley. La distorsione alla caviglia accusata dal brasiliano sarebbe di lieve entità: già mercoledì potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, almeno per una parte della seduta.