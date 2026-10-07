Ecco in cosa deve migliorare Ndour per seguire il modello di Pogba

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica particolare attenzione a Cher Ndour, protagonista con la Fiorentina e sempre più vicino a un possibile salto nella Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini. Il centrocampista è stato accostato a un paragone importante: Paul Pogba. Ndour è finito sotto i riflettori soprattutto per lo straordinario gol dalla distanza, il secondo della sua partita dopo il colpo di testa del primo tempo.

Verso il modello di Pogba

Forza fisica e qualità tecniche non gli sono mai mancate; migliorando nella lettura del gioco e nella rapidità delle decisioni, potrebbe avvicinarsi ulteriormente al modello di Pogba. In azzurro la concorrenza nel suo ruolo è alta, ma le sue caratteristiche fisiche potrebbero comunque tornare utili. Tra i giovani segnalati ci sono anche Pisilli, già protagonista con l’Under 21 e con quattro presenze nella Nazionale maggiore, e Lipani, capitano degli azzurrini, in crescita sia con il Sassuolo sia a livello di personalità.