Tempo di maturità, anche per i calciatori della Fiorentina: ecco i protagonisti all'esame di Stato

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Non è soltanto tempo di calcio per alcuni giovani talenti del settore giovanile della Fiorentina, ma anche di esami di maturità. Da ieri sono infatti iniziati gli orali per i calciatori viola nati nel 2007, impegnati nel conseguimento del diploma presso l'Istituto degli Scolopi di Firenze. Lo racconta la Nazione: i primi a sostenere l'esame sono stati i centrocampisti Piergiorgio Bonanno e Riccardo Guidorizzi, protagonisti rispettivamente della vittoria del campionato Under 20 e del successo nel Torneo di Viareggio con l'Under 18. Entrambi hanno scelto di presentare una tesina dedicata al proprio percorso di crescita all'interno della Fiorentina, accompagnata da supporti multimediali.

Nei prossimi giorni sarà il turno di altri giovani del vivaio gigliato, tra cui il difensore Niccolò Turnone, il centrocampista Luca Montenegro e il trequartista Gianmarco Angiolini, chiamati a dividere l'attenzione tra il campo e uno dei traguardi più importanti della loro formazione personale.