Fiorentina, non solo mercato: altre novità nello staff di Grosso

Fiorentina, non solo mercato: altre novità nello staff di GrossoFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione evidenzia come la Fiorentina sta costruendo la nuova stagione non soltanto attraverso il mercato, ma anche con un importante lavoro di rafforzamento dello staff tecnico che affiancherà Fabio Grosso. Il club ritiene infatti fondamentale mettere a disposizione dell'allenatore una struttura di alto livello, capace di aumentare competenze e professionalità attorno alla prima squadra.

Accanto al gruppo storico formato dal vice Raffaele Longo, dal preparatore atletico Francesco Vaccariello e dal collaboratore tecnico Mauro Carretta, sono previsti nuovi innesti. Dopo l'arrivo del preparatore dei portieri Claudio Filippi, la Fiorentina starebbe valutando lo spagnolo Damià Abella per il ruolo di match analyst e il fisioterapista toscano Andrea Magini per l'area medica. Secondo La Nazione, si tratta di figure scelte per arricchire la struttura della prima squadra e consolidare il progetto tecnico che accompagnerà Grosso nella sua avventura in viola.