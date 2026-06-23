Thorstvedt resta il primo nome a centrocampo: il giocatore ha già detto si ai viola
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Quello di Kristian Thorstvedt, è il profilo numero uno individuato da Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista del Sassuolo è da settimane nel mirino del ds viola e, dal club neroverde fanno sapere di essere in attesa della proposta ufficiale della Fiorentina. Offerta che arriverà presto. Thorstvedt ha già detto sì all’avventura in viola. Fabio Grosso lo ha messo in cima alla lista dei desideri.
E per la Fiorentina l’operazione non è in salita, con un solo anno di contratto rimasto al centrocampista con il Sassuolo. Ma fare affari con il club neroverde non è mai semplice. In ogni caso le basi poste sono già piuttosto solide, manca solo la stoccata decisiva di Paratici. Lo riporta La Nazione.
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