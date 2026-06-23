De Gea vuole restare a Firenze ma la società apre alla cessione: ecco gli scenari

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David De Gea sarebbe contento di rimanere alla Fiorentina, ha firmato lo scorso anno un rinnovo di contratto di tre anni a tre milioni l’anno e ha intenzione di ripartire alla grande mettendosi alle spalle una stagione complicata. In questi giorni di vacanza agli agenti ha ribadito che la sua priorità è quella di restare, una volontà che però si scontra con l’idea della società. De Gea resta uno dei giocatori più pagati della rosa e, per quando il valore del giocatore non sia in discussione, nell’ottica di abbassare il monte ingaggi se arriverà una buona offerta, sottolinea la Repubblica, la Fiorentina aprirà alla cessione.

Fino ad ora però né a Paratici né a Goretti sono pervenute manifestazioni di interesse: la Juventus, che si era fatta timidamente avanti con alcuni sondaggi esplorativi, ha messo nel mirino El Dibu Martinez, all’estero il mercato non è ancora pienamente decollato e tutto resta ancora in stand by. In caso di partenza la dirigenza viola ha sondato il terreno per Mandas della Lazio, con Martinelli che sarà nuovamente mandato in prestito. A incidere sulla scelta del portiere sarà poi anche il neo preparatore Filippi, scelto in prima persona da Paratici e investito con un contratto di quattro anni.