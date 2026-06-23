La Fiorentina valuta il futuro di Comuzzo: il giocatore si giocherà la conferma in ritiro

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Quella di Pietro Comuzzo alla Fiorentina è certamente stata una stagione molto difficile, in linea con quella fatta a livello generale da tutta la rosa viola L’appendice di stagione in Nazionale, promosso insieme a Baldini e a tutto il gruppo dell’Under 21, ha però regalato un piccolo sorriso finale. La Fiorentina considera Comuzzo un patrimonio ma intende vederci chiaro ed evitare che l’annata 2026-2027 possa essere un ulteriore stagione di freno all’ascesa tecnica. Per questo non si esclude una partenza, magari in prestito, per poterne valutare a pieno la crescita magari in un contesto diverso, più tranquillo e con meno pressioni.

Se però con Dodo l’intenzione è di chiudere la trattativa in uscita il prima possibile con Comuzzo non ci sarà nessuna fretta: il calciatore avrà la prima parte di ritiro per dimostrare che il vento è cambiato e giocarsi la riconferma, cosa che anche Pietro in prima persona spera, altrimenti, se anche i primi allenamenti e i primi test non dovessero dare svolte significative, si aprirà alla cessione in prestito nel mese di agosto. Lo riporta la Repubblica.