Palestra all'Inter...invece no! Irrompe il Chelsea e chiude con l'esterno azzurro

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Quella che si è consumata nella serata di ieri rischia di essere una delle più clamorose beffe di mercato degli ultimi anni, situazione che racconta alla grande lo squilibrio di forze tra i club di Premier e il resto del mondo, Serie A compresa. Racconta i dettagli Tuttomercatoweb.com. Il riferimento va al futuro di Marco Palestra, promesso sposo da settimane dell'Inter ma adesso sempre più vicino al Chelsea. Nelle ultime ore i Blues hanno infatti effettuato il sorpasso decisivo sull'Inter, presentando un'offerta superiore sia per il giocatore sia per l'Atalanta.

Al classe 2005 sarebbe stato proposto un contratto da 6 milioni di euro a stagione, mentre al club bergamasco andrebbero 55 milioni di euro di parte fissa, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Una proposta nettamente più alta rispetto a quella presentata dall'Inter, che aveva messo sul tavolo un ingaggio da 2,5 milioni annui per il calciatore e 45 milioni più 5 di bonus per il cartellino. Secondo quanto raccolto da TMW, l'offerta del Chelsea avrebbe convinto definitivamente Palestra. In casa nerazzurra, infatti, cresce la consapevolezza di dover rinunciare a un obiettivo seguito e corteggiato a lungo nel corso degli ultimi mesi.