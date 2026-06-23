Sohm-Fiorentina, separazione scontata: l'ipotesi di un altro prestito è realistica

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Nei confronti di un investimento come quello fatto la scorsa estate dalla Fiorentina per Simon Sohm, il lavoro di Fabio Paratici dovrà essere ancora più attento rispetto a quello che lo aspetta per altri esuberi economicamente meno pesanti come per esempio Sottil e Nzola. Lo svizzero, sottolinea il Corriere Fiorentino, che il Bologna ha deciso di non riscattare guida un gruppo di calciatori che difficilmente potrebbero convincere Grosso a regalare opportunità di rilancio, tanto più se le esperienze temporanee hanno lasciato più ombre che luci.

Ovvio, rispetto agli altri Sohm ha soltanto sei mesi di permanenza in viola, ma a giudicare dalle difficoltà d’ambientamento emerse nel girone d’andata la possibilità di risparmiare i quasi 1,5 milioni previsti nel contratto fino al 2030 sembra preludere a una separazione scontata, persino definitiva se dovessero esserci pretendenti seriamente interessate, altrimenti un altro prestito è comunque realistico.