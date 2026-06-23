Sohm-Fiorentina, separazione scontata: l'ipotesi di un altro prestito è realistica

Sohm-Fiorentina, separazione scontata: l'ipotesi di un altro prestito è realisticaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Nei confronti di un investimento come quello fatto la scorsa estate dalla Fiorentina per Simon Sohm, il lavoro di Fabio Paratici dovrà essere ancora più attento rispetto a quello che lo aspetta per altri esuberi economicamente meno pesanti come per esempio Sottil e Nzola. Lo svizzero, sottolinea il Corriere Fiorentino, che il Bologna ha deciso di non riscattare guida un gruppo di calciatori che difficilmente potrebbero convincere Grosso a regalare opportunità di rilancio, tanto più se le esperienze temporanee hanno lasciato più ombre che luci.

Ovvio, rispetto agli altri Sohm ha soltanto sei mesi di permanenza in viola, ma a giudicare dalle difficoltà d’ambientamento emerse nel girone d’andata la possibilità di risparmiare i quasi 1,5 milioni previsti nel contratto fino al 2030 sembra preludere a una separazione scontata, persino definitiva se dovessero esserci pretendenti seriamente interessate, altrimenti un altro prestito è comunque realistico.