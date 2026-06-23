Daspo revocati dopo gli scontri con il Montpellier: il Tar dà ragione a tre tifosi viola

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A quasi un anno dagli scontri tra ultras di Fiorentina e Montpellier, arrivano le prime decisioni del Tar della Toscana. I giudici hanno infatti accolto i ricorsi di alcuni tifosi viola, annullando i Daspo emessi dopo i fatti del 4 agosto 2024. I provvedimenti riguardavano sostenitori accusati di aver svolto il ruolo di "vedette" durante i tafferugli avvenuti nei pressi del ponte da Verrazzano, mentre la squadra francese era impegnata in amichevole al Viola Park. Accogliendo le tesi degli avvocati Simone Bonaldi e Marco Fortunati, il Tar ha però escluso che la sola presenza nella zona possa dimostrare un coinvolgimento negli scontri.

Annullato anche il Daspo triennale inflitto a un ultras difeso dall'avvocato Giovanni Conticelli. Secondo i giudici, infatti, le immagini depositate dalla Questura non consentono un'identificazione certa: i fotogrammi risultano troppo sfocati e la corrispondenza dell'abbigliamento non è stata ritenuta sufficiente per attribuire con sicurezza l'identità del tifoso. Secondo la Digos, gli scontri coinvolsero circa 80 persone e portarono all'emissione di 32 Daspo, alcuni dei quali fino a dieci anni. Molti provvedimenti sono stati impugnati e le recenti sentenze potrebbero essere solo le prime di una serie di annullamenti. Lo riporta La Nazione.