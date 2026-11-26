Nuovo faccia a faccia e lavoro sul modulo: il programma del ritiro al Viola Park
Sulle sue pagine sportive, La Nazione fa il punto sul ritiro della Fiorentina che inizia oggi al Viola Park, con il raduno e il pranzo di squadra dopo le 24 ore di riposo successive alla sconfitta contro il Monza. La squadra resterà in ritiro almeno fino alla trasferta di domenica contro l’Udinese, ma la permanenza potrebbe prolungarsi in caso di prestazione o risultato deludenti.
Ecco cosa accadrà
In programma un nuovo confronto tra tecnico e giocatori, dopo il chiarimento avvenuto negli spogliatoi del Brianteo: le parole di Vanoli e De Gea sono state comprese dal gruppo, che ha accettato la decisione di proseguire il lavoro al Viola Park. Sul campo, il punto di partenza sarà il 4-3-3, modulo sul quale Vanoli lavorerà fin dal primo allenamento per preparare la sfida in Friuli. Attenzione soprattutto alle condizioni di Atta, tornato tra i convocati a Monza dopo due mesi di stop. Il tecnico ne valuterà i progressi e la tenuta fisica per capire quanto potrà essere impiegato: proprio contro la sua ex squadra, l’Udinese, il centrocampista potrebbe ritrovare i primi minuti ufficiali.
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