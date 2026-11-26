"Vanoli gradisce la difesa a tre, ma non è praticabile". L'analisi di Repubblica

La crisi della Fiorentina non riguarda soltanto i risultati, ma anche l'identità della squadra. Come analizza la Repubblica (ed. Firenze), il sedicesimo posto con appena nove punti in dodici giornate, accompagnato dai 28 gol subiti e dalle 17 reti realizzate, fotografa una formazione ancora incompleta, nonostante il cambio di allenatore e la rivoluzione estiva. La difesa è il reparto maggiormente in difficoltà: la retroguardia continua a concedere troppo, senza che Vanoli sia riuscito a trovare un assetto stabile. De Gea non ha sempre trasmesso sicurezza, Dragusin sta attraversando un momento complicato e gli infortuni di Pongracic e Viery hanno ridotto le alternative. Anche sulle fasce mancano certezze, mentre la difesa a tre, apprezzata dal tecnico, non sembra al momento praticabile per caratteristiche e disponibilità degli uomini.

Udine, verso la mediana a tre

Problemi anche a centrocampo, dove la rosa è corta e manca un vero mediano di rottura. Dopo l'iniziale 4-3-3, Vanoli ha sperimentato il 4-2-3-1, ma la coppia Oulai-Fagioli non ha ancora trovato il giusto equilibrio. Per questo a Udine dovrebbe esserci un ritorno alla mediana a tre, anche se fino al mercato di gennaio le soluzioni resteranno provvisorie. In attacco, invece, i numeri sono meno preoccupanti, con 17 gol segnati in dodici partite, ma molte reti sono arrivate grazie alle iniziative individuali più che a un'organizzazione collettiva. Pellegrino riceve pochi palloni giocabili, Mastantuono e Njie si accendono a intermittenza e Gonçalves non sembra ancora pronto per essere un titolare. Il quadro complessivo, dunque, racconta di una Fiorentina che fatica a trovare equilibrio e continuità in tutti i reparti, ancora troppo dipendente dalle giocate dei singoli.