Mastantuono chiede scusa ai tifosi: "Siamo più uniti che mai, ne usciremo"
Dopo il 3-0 incassato a Monza e la contestazione dei tifosi al Brianteo, Franco Mastantuono ha voluto rivolgersi direttamente al pubblico della Fiorentina. L’argentino ha pubblicato una storia su Instagram per chiedere scusa e ribadire che la squadra è unita anche nel momento più difficile.
"Voglio chiedere scusa ai tifosi viola. Questa squadra ne uscirà, siamo tutti uniti più che mai", ha scritto in spagnolo il numero 30, chiudendo il messaggio con un cuore viola. Ad accompagnare le sue parole, una foto che lo ritrae in campo davanti alla curva. Il messaggio arriva alla vigilia del ritiro al Viola Park, con la squadra di Vanoli chiamata a reagire domenica a Udine.
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