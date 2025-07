Mandragora, summit con la Fiorentina per rinnovare. Il Betis rimane alla finestra

Rolando Mandragora-Fiorentina, è in programma un incontro tra la società e i procuratori del classe ’97 per discutere del rinnovo di contratto. A ribadirlo è il Corriere dello Sport, evidenziando come il centrocampista si stia allenando al Viola Park da lunedì scorso, concentrato sulla nuova stagione in attesa di capire che intenzioni abbia il club.

Da parte sua, la dirigenza di Commisso è al lavoro per presentargli un’offerta che vada nella direzione di continuare insieme con un accordo che dovrebbe essere almeno triennale, data la scadenza attuale al 2026. Il Real Betis si era fatto avanti nei giorni scorsi e aveva già presentato un'offerta, restando alla finestra della vicenda - chiosa il quotidiano -.