Bernabé, Frendrup, Asllani: la Fiorentina non molla la presa e continua le telefonate

Nella sua sezione sportiva, La Nazione prende in esame il centrocampo della Fiorentina e ribadisce che ci saranno ancora acquisti soprattutto in quel reparto, dove la dirigenza intende mettere a segno almeno un play maker da consegnare a Pioli. Le difficoltà per Adrian Bernabé - su cui resta comunque il mirino - hanno portato i viola dover sondare anche altri profili e nella settimana che inizierà domani ci sarà probabilmente un'altra telefonata non solo al Parma, ma anche al Genoa per Morten Frendrup.

Il danese risulta ancora appetito dalla Fiorentina, conscia comunque delle valutazioni alte come per lo spagnolo dei ducali o come per Kristjan Asllani, altro pallino di Pradè che però viene valutato come molto costoso da parte dell'Inter. Ad ogni modo, in settimana sono attese novità.