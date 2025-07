Pioli lavorerà con una rosa quasi ultimata: mai la Fiorentina era già così pronta a inizio anno

Nel suo approfondimento su Stefano Pioli e il suo terzo mandato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport scrive che mai i viola arrivavano al ritiro con una rosa già abbastanza strutturata come quest'anno, in cui il neo tecnico potrà da subito utilizzare una buona parte della squadra che affronterà la stagione 2025/26. Perché la formazione tipica è più o meno già assemblata, con Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa a protezione di De Gea, più Viti e Pablo Marí che alternative sono solo in teoria.

Ecco poi Mandragora tra Fazzini e Fagioli più Dodo e Gosens sulle fasce per un centrocampo che assicura corsa, soluzioni tattiche e soprattutto tanta tecnica e tanta qualità per un calcio sempre propositivo. Infine Kean e Dzeko con Gudmundsson al fianco del centravanti, per un attacco da tanti gol nemmeno potenziali e tante combinazioni per sorprendere gli avversari, sempre ricordando che qui come nel mezzo e dietro manca un innesto a settore per far salire ancora il livello. Per una Fiorentina col marchio Pioli che pare davvero di qualità.